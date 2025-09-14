«Пели в унисон»: Мари Краймбрери рассказала о выступлении на «Балтика Фест»

|
Мари Краймбрери заявила, что посетители «Балтика Фест» были потрясающими

Певица Мари Краймбрери заявила, что посетители «Балтика Фест» пели с ней в унисон. Об этом исполнительница рассказала в беседе с 5-tv.ru.

«Это потрясающий концерт. Я готовилась почему-то к тому, что будет мало людей, которые не очень подпевают, как часто бывает на небольших фестивалях. А здесь огромное количество людей, все просто пели в унисон. <…> Я была в таком удовольствии, что мы спели больше, чем планировали», — отметила артистка.

К тому же Краймбрери назвала посетителей мероприятия «потрясающими» и поблагодарила организаторов фестиваля за приглашение.

Кроме того, певица поделилась и своими гастрономическими предпочтениями. Краймбрери призналась, что любит картошку в любом виде и в любой кухне. Артистка также заявила, что предпочитает «обычную» еду.

«Я обычную еду абсолютно ем. Я из людей, кто завтракает гречкой, обедает супом и ужинать может картошкой и макаронами… Я достаточно всеядная и очень люблю простые продукты. Я обожаю котлеты», — уточнила Краймбрери.

Гастрофестиваль «Балтика Фест» прошел на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области 13 сентября. На мероприятии выступили группы «Чайф» и «Дискотека Авария», а также певица Мари Краймбрери.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как, по мнению лидера группы «Чайф» Владимира Шахрина, должен выступать музыкант на мероприятии.

