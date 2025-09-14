«Я не тащу»: Полина Максимова об отношении к своим персонажам

Актриса Полина Максимова заявила, что болеет после каждой роли

Актриса Полина Максимова рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Лихие. Глава 2», что раньше болела после каждой роли. Однако теперь артистка научилась разграничивать работу и дом, благодаря чему ей стало лучше.

«Я умею разграничить, где площадка, где дом. Костюм снимаю — все, я — Полина. Я разгримировываюсь, я — Полина. Я не тащу за собой в дом своих персонажей», — призналась актриса.

К тому же Максимова отметила, что раньше ей было очень плохо оттого, что она «тащила» персонажей к себе домой. От этого страдала психика и нервная система артистки. Более того, актриса призналась, что сильно болела после своих ролей.

Также Максимова заявила, что ради роли готова побриться налысо, потолстеть или похудеть.

«Это профессия. Мне кажется, любой человек, который серьезно в актерской профессии пророс корнями, он готов. Ну либо ему надо уходить», — призналась актриса.

