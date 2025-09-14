«Понятие круглосуточное»: Григорий Лепс рассказал об отношениях с Ларисой Долиной

Григорий Лепс заявил, что может в любое время позвонить Ларисе Долиной

Народный артист Российской Федерации Григорий Лепс заявил, что может позвонить народной артистке Ларисе Долиной в любое время, так как они хорошие друзья. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал певец на юбилейном концерте исполнительницы «В кругу друзей».

«Дружба — понятие круглосуточное. Мы (Лепс и Долина. — Прим. Ред.) можем позвонить в любое время друг другу. Правда, не было такой причины», — отметил артист.

Кроме того, Лепс признался, что ведет преимущественно ночной образ жизни. Так, артисту могут позвонить до пяти утра. Примерно в это же время певец идет спать и до 11 утра его, как правило, «не существует».

К тому же артист признался, что его не беспокоит возможный вред здоровью от такого режима.

Григорий Лепс был далеко не единственным знаменитым гостем на юбилейном концерте народной артистки Ларисы Долиной, которая отметила свой 70-й день рождения. Мероприятие, которое прошло в Государственном Кремлевском дворце, посетили Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Николай Басков, Елена Ваенга, Николай Расторгуев, Сергей Лазарев, Игорь Крутой, Игорь Бутман, Jony (настоящее имя Джахид Афраил оглы Гусейнли. — Прим. ред.), Хибла Герзмава, Люся Чеботина, Мари Краймбрери, Александр Панайотов и многие другие. Творческий вечер получил название «В кругу друзей».

С юбилеем артистку поздравили не только старые друзья, но и сам президент России Владимир Путин. Он отметил ее талант, назвав выдающейся певицей.

