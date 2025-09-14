Судьба наследства брата: Филипп Бегак выиграл суд у матери

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 24 0

Речь идет о долях в жилом доме и участке.

Супруг Насти Ивлеевой выиграл суд у матери

Фото: Telegram/Настя Ивлеева/nastya_ivleeva

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Супруг Насти Ивлеевой добился признания права на наследство своего брата

Супруг блогера Анастасии Ивлеевой, Филипп Бегак, через суд установил факт принятия наследства и признал свое право собственности на имущество, оставшееся после смерти его родного брата.

Как сообщают РИА Новости, Бегак подал иск в суд, ответчиками по которому выступили его мать Дарья Семенова и Департамент городского имущества Москвы. В своем заявлении он указал, что после трагической гибели брата открылось наследство, включающее 1/9 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом и 1/6 доли на земельный участок, расположенные в ДСК «Советский писатель».

Интересно, что никто из родственников не обращался к нотариусу с просьбой о принятии наследства. После смерти брата Бегак фактически принял дом и земельный участок, использует их по назначению и несет расходы по содержанию.

Внесудебным порядком подтвердить свои права на данные доли ему не удалось.

Мать Филиппа в судебное заседание не явилась, но направила представителя, который признал требования сына. По документам выяснилось, что наследником первой очереди являлась Семенова, однако в установленный законом шестимесячный срок она не приняла наследство, что дало основания суду признать Бегака наследником второй очереди. В итоге суд удовлетворил его исковые требования.

Старший брат Филиппа, Максим, погиб в возрасте 24 лет в результате конфликта из-за карточного долга.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Киев объявил в розыск экс-боксера Николая Валуева.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+17° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:31
Анастасия Волочкова оголилась на камеру в яблоневом саду
15:22
Судьба наследства брата: Филипп Бегак выиграл суд у матери
14:37
Стало известно об «унижающих достоинство» условиях содержания Гуцул в тюрьме
14:20
«Это ерунда»: представитель Газманова прокомментировал новости о мошенничестве
13:56
Инородная артистка: Алла Пугачева подала голос из эмиграции
13:15
«Я не тащу»: Полина Максимова об отношении к своим персонажам

Сейчас читают

«Все прошло великолепно»: гости оценили выступления музыкантов на фестивале «Балтика Фест»
Платить или не платить за оценки: как замотивировать ребенка во время учебы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Семен Летопроводец: какой обряд принято совершать 14 сентября

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео