Сергей Собянин поздравил жителей Луганска с 230-летием города

София Головизнина
Мэр Москвы пожелал жителям города крепкого здоровья, мира, благополучия и больших успехов в созидательном труде.

Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ поздравил жителей Луганска с 230-летием города.

«Родина первого чугунолитейного завода на юге Российской империи, центр металлургии и паровозостроения, крупный транспортный узел и первый освобожденный областной центр на Украине в годы Великой Отечественной войны — в богатой истории города много славных страниц. На современном этапе Луганск прошел через огромные испытания, проявил мужество, стойкость и вернулся на Родину — в Россию», — написал мэр Москвы.

Начиная с 2022 года московские специалисты помогают городу-побратиму восстанавливать жилые дома, больницы и школы, ремонтировать дороги и мосты, приводить в порядок инженерно-коммунальную инфраструктуру, готовиться к осенне-зимнему периоду.

Большое внимание уделяют благоустройству общественного пространства. К юбилею города открыли еще два обновленных и комфортных парка: сквер Славы и сквер имени Борцов Революции.

Все это способствует возвращению столицы Луганской Народной Республики к мирной жизни.

«Москва и впредь будет надежным другом и помощником Луганска в реализации его планов развития. Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, мира, благополучия и больших успехов в созидательном труде. С днем рождения, Луганск!» — заключил мэр Москвы.

