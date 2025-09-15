Лула да Силва раскритиковал тарифы Трампа в открытом письме

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 16 0

Президент Бразилии отметил отсутствие экономического смысла в высоких торговых пошлинах и подтвердил готовность к переговорам с США.

Что сказал Лула да Силва о пошлинах Трампа

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва опубликовал открытое эссе, адресованное американскому лидеру Дональду Трампу, с целью инициировать с ним откровенный диалог. Текст обращения появился в издании The New York Times (NYT).

«Я решил написать это эссе, чтобы начать открытый и откровенный диалог с президентом Соединенных Штатов <…> я внимательно изучил аргументы, которые были выдвинуты администрацией Трампа о введении 50% тарифа на бразильскую продукцию», — говорится в письме.

Да Силва охарактеризовал высокие пошлины как «ошибочный и нелогичный поступок» Трампа. Президент подчеркнул, что экономических оснований для таких торговых тарифов нет, а их введение обусловлено исключительно политическими мотивами.

Он подтвердил, что Бразилия по-прежнему полностью открыта к переговорам с Соединенными Штатами, однако подчеркнул, что интересы страны и ее суверенитет не подлежат обсуждению.

Ранее, писал 5-tv.ru, экс-президента Бразилии приговорили к 27 годам тюрьмы за попытку государственного переворота против действующего лидера страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

+10° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:00
Риск остеонекроза: почему у переболевших COVID-19 могут разрушаться суставы
3:22
Лула да Силва раскритиковал тарифы Трампа в открытом письме
2:54
В МИД Польши выразили надежду, что Трамп получит Нобелевскую премию мира
2:31
«Я не хочу»: Трамп высказался об эффективности санкций ЕС против России
2:09
Аэропорт Рамон и военный объект в пустыне Негев в Израиле атакованы хуситами
1:48
Папа Римский Лев XIV высказался о роли Ватикана в диалоге РФ и Украины

Сейчас читают

Блогер Влад А4 задолжал ФНС
«Больно смотреть на слезы дочери»: семья Лерчек оказалась на грани бедности
«Хоть из профессии уходи» — Дмитрий Нагиев задумался о завершении карьеры
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео