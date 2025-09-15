Лула да Силва раскритиковал тарифы Трампа в открытом письме

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва опубликовал открытое эссе, адресованное американскому лидеру Дональду Трампу, с целью инициировать с ним откровенный диалог. Текст обращения появился в издании The New York Times (NYT).

«Я решил написать это эссе, чтобы начать открытый и откровенный диалог с президентом Соединенных Штатов <…> я внимательно изучил аргументы, которые были выдвинуты администрацией Трампа о введении 50% тарифа на бразильскую продукцию», — говорится в письме.

Да Силва охарактеризовал высокие пошлины как «ошибочный и нелогичный поступок» Трампа. Президент подчеркнул, что экономических оснований для таких торговых тарифов нет, а их введение обусловлено исключительно политическими мотивами.

Он подтвердил, что Бразилия по-прежнему полностью открыта к переговорам с Соединенными Штатами, однако подчеркнул, что интересы страны и ее суверенитет не подлежат обсуждению.

