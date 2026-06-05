Песков рассказал о вероятности встречи Путина и Трампа в ближайшее время

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 52 0

Предыдущий саммит состоялся в августе 2025 года.

Когда Путин и Трамп проведут саммит — Песков

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Песков: вероятности встречи Путина и Трампа в ближайшее время 50%

Вероятность организации саммита между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в ближайшие летние месяцы составляет примерно 50%. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.

Отвечая на вопрос о возможности такой встречи, Песков подчеркнул неопределенность ситуации.

«Теоретически 50%: или будет, или не будет», — сказал пресс-секретарь.

Предыдущий раунд переговоров в формате высшего уровня между Путиным и Трампом состоялся в августе 2025 года. Тогда местом встречи была выбрана Аляска.

В ходе того саммита главными темами обсуждения стали пути выхода из кризиса в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона, а также поиск вариантов урегулирования текущего украинского конфликта.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны.

Деловая программа включает более 150 мероприятий: сессии, панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные диалоги и встречи с представителями объединений БРИКС, ШОС, ЕАЭС и АСЕАН. В центре обсуждений — баланс между конкуренцией и сотрудничеством в мировой экономике, структурные изменения в России, развитие социальной сферы, будущее технологий и новые инструменты роста.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.30
0.96 86.27
1.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:34
Летнее меню: готовим салаты и освежающие супы из зелени
11:27
Едем на Север: куда туристам отправиться в летний отпуск, чтобы спастись от жары
11:24
В России создадут единый учет неналоговых платежей для бизнеса
11:19
Гуцан рассказал о защите бизнесменов от необоснованных налоговых начислений
11:17
Больше никакого чихания? Когда можно будет вакцинироваться от аллергии на пыльцу березы
11:14
Экс-разведчик США Риттер: ВСУ могли применить ИИ при ударе по Старобельску

Сейчас читают

На подлете к Москве сбили два украинских беспилотника
Песков: Зеленский может приехать в Москву в любой момент
«Только Господь знает»: Путин о возможности баллотироваться на пост президента в 2030 году
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео