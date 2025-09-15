Подведены первые итоги выборов в регионах России

В Камчатском крае и Еврейской автономной области уже объявлены результаты.

В России завершился единый день голосования. Граждане выбирали 21 губернатора, депутатов 11 Заксобраний, а также около 47 тысяч местных глав и депутатов.

Сейчас во всех регионах подводят итоги. В некоторых уже обработано 100% протоколов. Так, на выборах в Камчатском крае побеждает действующий губернатор Владимир Солодов. Глава региона набрал без малого 63% голосов.

Еврейскую автономную область возглавит врио губернатора Мария Костюк. За нее проголосовали 83% избирателей. Кстати, именно в Еврейском автономной области зарегистрирована самая высокая явка — 73%. Также уже известны губернаторы Курской, Брянской, Архангельской, Свердловской областей и Пермского края.

