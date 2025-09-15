PepsiCo подала заявки на регистрацию бренда в России

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 28 0

Компания планирует продавать товары из категории газированных напитков, сиропов и смузи.

PepsiCo снова подала заявки на регистрацию бренда в России

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Fuller

PepsiCo направила в Роспатент документы для регистрации бренда Mirinda

Американская компания PepsiCo, официально покинувшая российский рынок в 2022 году, направила в Роспатент заявки на регистрацию логотипа и названия Mirinda на русском языке. Об этом стало известно из электронной базы Роспатента.

Документы поступили из США 11 сентября 2025 года. В заявках обозначены товары из категории газированных напитков, лимонадов, сиропов и смузи.

Три года назад PepsiCo остановила продажи Pepsi, 7Up и Mirinda в России, однако полностью уйти не смогла: заводы продолжали выпускать продукты других линеек. Для замены Mirinda компания представила собственные версии — Evervess и Frustyle.

Тем не менее оригинальные напитки не исчезли окончательно: Pepsi и другие марки попадали на полки через параллельный импорт из Грузии и Казахстана.

Бизнес PepsiCo в России продолжает приносить ощутимую прибыль. В 2024 году выручка компании составила 254 миллиардов рублей, а чистая прибыль превысила 43 миллиардов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Роспатент поступило десять заявок на регистрацию товарного знака от японского холдинга Fast Retailing.

