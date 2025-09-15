Накануне выглядел бодрым: стала известна причина смерти Дмитрия Лагачева

Дарья Орлова
Врачи не смогли спасти актера.

От чего умер Дмитрий Лагачев

Фото: Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов

Причиной смерти Дмитрия Лагачева стал инфаркт

Стала известна причина смерти заслуженного артиста России Дмитрия Лагачева, скончавшегося в Санкт-Петербурге в субботу, 13 сентября. Об этом сообщает aif.ru.

Коллега актера и педагога Алена Францукова рассказала, что причиной скоропостижной кончины стал инфаркт. По ее словам, накануне трагедии Лагачев выглядел бодрым и энергичным, а спустя шесть часов его не стало. Она подчеркнула, что смерть не носила криминального характера. Врачи приложили максимум усилий, но не успели спасти артиста.

Францукова отметила, что Лагачев полностью отдавал себя работе, преподавал и активно участвовал в отборе актеров в театры. Он переживал за своих учеников и всегда стремился им помочь.

Дмитрий Лагачев родился и работал в Санкт-Петербурге, где занимал должность преподавателя кафедры режиссуры и искусства в Гуманитарном университете профсоюзов. Его зрители знают по ролям в проектах «Тайны следствия», «Морские дьяволы», «Гарпастум», «Мечта» и других.

Помимо съемок в кино, он проявил себя как талантливый мастер дубляжа. Именно его голосом в российских версиях мультфильмов говорил ослик Иа-Иа из истории о Винни-Пухе. Уход Лагачева стал большой потерей для театрального и кинематографического сообщества Северной столицы.

