Осенне-зимний рацион: выбираем правильные продукты

Диетолог Чунтонова: зимой нужно употреблять больше белка и корнеплодов

Чтобы правильно питаться в осенне-зимний период нужно выбирать сезонные продукты. Об этом в беседе с Life.ru рассказала врач-диетолог Ольга Чунтонова.

«Осень и зима — это время, когда хочется хлеба, картошки, выпечки и сладостей. И это нормально, ведь телу нужны энергия и тепло. Но важно помнить, что зажорство может проявляться по-разному: один путь ведет к уюту и хорошему самочувствию, а другой — к тяжести и набору веса», — отмечает специалист.

Врач рекомендует в зимний период отдавать предпочтение сезонным овощам и фруктам, таким как капуста, тыква, яблоки, груши и цитрусовые. Эти продукты насыщают организм полезными витаминами и клетчаткой, не перегружая его калориями.

Также следует не забывать про белок, который содержится в мясе, рыбе и твороге. Если потреблять нужное количество белка в день, то вы будете дольше оставаться сытыми.

Жиры играют важную роль в питании, однако важно выбирать их правильные источники. К ним относятся орехи, семена, авокадо и оливковое масло. Углеводы лучше выбирать медленные, например, гречку, рис или овсянку.

Ну и конечно же не стоит забывать о движении. Регулярные прогулки или занятия спортом обеспечат вам хорошее настроение на весь день.

