Врач предупредил о рисках появления рака из-за колбасы на завтрак

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 45 0

Есть более полезная и безопасная альтернатива.

Врач предупредил о рисках появления рака из-за колбасы на завтрак

Фото: www.globallookpress.com/Alfred Schauhuber

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Диетолог Поляков: колбаса на завтрак повышает риск развития рака

Регулярное употребление колбасных изделий на завтрак способствует повышению риска развития онкологических заболеваний. Таким мнением с aif.ru поделился диетолог и эндокринолог Антон Поляков.

Он отметил, что во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уже давно включили колбасу в группу продуктов, при регулярном употреблении которых есть вероятность развития онкологии.

Антон Поляков порекомендовал россиянам воздержаться от такого «вредного» завтрака. Врач посоветовал альтернативу данному продукту. По его мнению, лучше всего колбасу заменить на говяжий язык. От него, как уточнил диетолог, намного больше пользы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что не стоит сочетать баклажаны с молочными продуктами и бобовыми. В противном случае высока вероятность повышенного газообразования и дискомфорта в животе.

По мнению врача-гастроэнтеролога Аллы Пономаревой, баклажаны лучше сочетаются с помидорами и базиликом. Более того, зелень, лук, чеснок, сыры придают блюдам пикантности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+22° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
82.34
0.78 96.57
1.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:58
Трамп планирует открыть в США сеть психиатрических клиник
15:40
Звезда «Игры престолов» Хафтор Бьернссон установил рекорд в становой тяге
15:34
«Странный опыт»: глава OpenAI перестал различать посты ботов и людей
15:30
Почему Дубай? Дмитрий Нагиев рассказал об открытии актерской студии в ОАЭ
15:30
Школе в Донецке присвоят имена ефрейтора Коковина и рядового Глосса
15:23
Военный блогер Алехин заподозрен в отмывании денег под предлогом помощи СВО

Сейчас читают

«Чикатило смешной получился, да?» — Дмитрий Нагиев о своих драматических ролях
«Всех беспокоит судьба»: что ждет «Город 312» после возвращения Аи
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
«Шишки» и деформация стоп: какая обувь может изуродовать ваши ноги

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025