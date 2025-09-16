Лавров сравнил SHAMAN на «Интервидении» с центральным нападающим

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал участие заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN, в музыкальном конкурсе «Интервидение-2025». По его словам, девятый номер, под которым выступит артист, символически соответствует позиции центрального нападающего в футболе.

«12 сентября в Национальном центре России прошла красочная церемония жеребьевки. Наверняка многие смогли за ней наблюдать. В ходе жеребьевки определилась очередность выступлений: откроет шоу Куба, а завершит Индия. <…> В России выступает Ярослав Дронов, Shaman выступает под номером девять. Получается, центр нападения», — отметил Лавров.

Министр добавил, что такая последовательность выступлений отражает «всемирный охват» конкурса и создает атмосферу гармонии, взаимного уважения и дружбы для зрителей по всему миру.

SHAMAN, известный композициями «Встанем» и «Я русский», исполнит в финале конкурсную песню «Прямо по сердцу» продюсера и музыканта Максима Фадеева.

Жеребьевка 12 сентября в Национальном центре «Россия» проходила по алфавитному порядку. Чтобы определить свой номер, Дронов использовал самовар: налив кипяток в стакан, он наблюдал за проявлением цифры на поверхности под воздействием высокой температуры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Нью-Йорке на Таймс-сквер показали рекламу конкурса «Интервидение».

