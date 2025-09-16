В Нью-Йорке на Таймс-сквер показали рекламу конкурса «Интервидение»

На уличном экране на Таймс-сквер в Нью-Йорке показали рекламу международного музыкального конкурса «Интервидение». Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Финал международного конкурса пройдет в Москве 20 сентября 2025 года. Площадкой выбрана Live Arena. По прогнозам, мероприятие посетят 11 тысяч зрителей. Трансляция же конкурса будет вестись как в России, так и в странах-участницах.

Россию на «Интервидении» представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN. Композицию написал продюсер и композитор Максим Фадеев.

В конкурсе примут участие представители более 20 стран, среди которых США, Китай, Белоруссия, Индия, Сербия, Венесуэла, Египет, Катар, Эфиопия, ЮАР, Таджикистан и Узбекистан.

Исполнитель Алексей Воробьев и заслуженная артистка РФ Аида Гарифуллина выбраны ведущими для финала конкурса. В то же время журналист и телеведущая Яна Чурикова и главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта будут комментировать мероприятие для российских телезрителей.

Размер награды за победу в конкурсе составляет 30 миллионов рублей.

Пару дней назад президент России Владимир Путин заявил, что конкурс «Интервидение» способствует сохранению атмосферы дружбы и творчества в мире. К тому же российский лидер пожелал всем участникам музыкального соревнования удачи.

