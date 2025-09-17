Наконец родила? Фанаты обсуждают возможное рождение ребенка Рианны

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 26 0

Слухи о третьей беременности возникли в марте 2025 года.

Рианна стала мамой — мнение фанатов

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Jan De Meuleneir

Фанаты Рианны обсуждают рождение третьего ребенка певицы

Фанаты уверены: певица Рианна в третий раз стала мамой. В сети разлетелся скриншот из официального фан-аккаунта певицы, где говорится о радостном событии. Сама певица пока никак не комментировала событие.

У Рианны и рэпера A$AP Rocky уже двое детей. В 2022 году родился первенец — сын Риза, названный в честь солиста Wu-Tang Clan RZA. Спустя год певица во время выступления на Superbowl объявила о второй беременности, и в августе 2023 на свет появился мальчик Райот.

Слухи о третьей беременности пошли в марте 2025 года. Через два месяца они подтвердились: накануне Met Gala Рианна вышла в облегающем костюме Miu Miu, а позже появилась на балу в Marc Jacobs, явно не скрывая округлившийся живот.

«Я не знаю, чего хочет Всевышний, но я бы хотела больше двух», — признавалась певица в одном из интервью, намекая, что материнство приносит ей особое счастье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что A$AP Rocky вышел в свет в наряде Рианны.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

