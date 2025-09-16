Все связано: три неочевидные причины импотенции

Уролог Медведев: импотенция появляется из-за стресса и гормональных нарушений

Чаще всего причиной эректильной дисфункции у мужчин является стресс, депрессия, гормональные нарушения и не только. Об этом рассказал уролог и кандидат медицинских наук Александр Медведев в беседе с Lenta.ru.

Вызвать проблемы с мужским здоровьем могут также патологии сосудов. Например, атеросклероз, артериальная гипертензия, а также нарушения функции эндотелия сосудов полового члена.

«Такие заболевания ухудшают приток крови к кавернозным (пещеристым) телам пениса, что делает невозможным достижение или поддержание эрекции. Нарушения кровоснабжения полового органа могут быть связаны как с артериями полового члена, так и с венозной системой», — уточнил врач.

Другая причина импотенции — травмы и неврологические недуги, затрагивающие пояснично-крестцовый отдел позвоночника. В данном случае эрекция не возникает из-за нарушения передачи нервных импульсов. Кроме того, инфекции мочеполовой системы также могут спровоцировать развитие импотенции.

