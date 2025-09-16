Собянин: На северо-востоке Москвы появится современный городской квартал

На северо-востоке Москвы будет построен современный городской квартал. Об этом Сергей Собянин написал в своем канале в мессенджере MAX.

«На проектируемой территории, ограниченной улицами Вилюйской, Чермянской, Молодцова и Полярным проездом, появятся жилые комплексы, общественно-деловые и социальные объекты, включая школу, детские сады, поликлинику и подстанцию скорой помощи, культурно-досуговый центр», — написал мэр Москвы.

Реализация проекта позволит создать свыше 5,7 тысячи рабочих мест.

Запланированы также работы по строительству новых и реконструкции существующих участков улично-дорожной сети. Всего они затронут около 6,5 километра дорог, включая Чермянскую и Вилюйскую улицы, улицу Молодцова и Полярный проезд, а также ряд проектируемых проездов.

Для улучшения движения наземного городского пассажирского транспорта предусмотрено строительство здания конечной станции с отстойно-разворотной площадкой, установку современных остановочных павильонов и обустройство заездных карманов. Будут также размещены зарядные станции для электротранспорта.

Кроме того, планируют благоустроить и озеленить внутриквартальные общественные пространства, создать пешеходные зоны, проезды и парковочные места для автомобилей.