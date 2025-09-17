Трамп обсудил с Моди урегулирование конфликта между Россией и Украиной

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова

Американский лидер назвал беседу с индийским премьером «чудесной».

Трамп обсудил с Моди урегулирование конфликта на Украине

Фото: Alex Brandon/AP/ТАСС

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Политики говорили, в том числе, о возможностях для урегулирования украинского конфликта. Об этом американский лидер сообщил в своей социальной сети Truth Social.

«Я только что завершил чудесный разговор с моим другом, премьер-министром Нарендрой Моди. Я поздравил его с днем рождения (Моди исполнилось 75 лет. — Прим. ред.). Он делает невероятную работу. Спасибо вам за вашу поддержку в деле урегулирования конфликта между Россией и Украиной», — написал Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что высоко ценит сотрудничество Моди и совместные усилия в контексте дипломатического разрешения кризиса. В свою очередь индийский премьер в соцсети Х заявил, что Индия поддерживает инициативы США по мирному урегулированию. Он выразил стремление и дальше развивать стратегическое партнерство и поблагодарил Трампа за поздравления.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент США заявил, что у Украины большие проблемы, решение которых он готов взять на себя. И напомнил, что «остановил семь войн за последние восемь месяцев».

