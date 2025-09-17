Боевая мощь: Путин оценил ход учений «Запад-2025» и новейшие образцы вооружений

Завершились военные учения, за которыми с особым вниманием, а возможно даже с опаской, наблюдали во всем мире. «Запад-2025» — совместные маневры России и Белоруссии, где, по данным Минска, отрабатывалось в том числе применение нестратегического ядерного оружия и развертывание комплекса «Орешник». О том, насколько большой интерес к учениям, говорит присутствие на полигоне военных и журналистов почти из трех десятков стран. Среди них был и корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Учения «Запад-2025» впечатляют своим размахом. По условному противнику начинает работать вся мощь нашей артиллерии. Разворачивается контрбатарейная борьба, «Солнцепеки» выжигают квадрат за квадратом.

«Это основной этап самых масштабных учений вместе с Белоруссией „Запад-2025“. Задействованы на полигоне под Нижним Новгородом личный состав и наша боевая техника, за происходящим наблюдают представители иностранных государств», — рассказал Алексей Полторанин.

За работой бойцов следит и президент России Владимир Путин из командного пункта. Он подчеркивает — учения построены с учетом опыта специальной военной операции.

«Цель учения заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защите от любой агрессии Союзного государства. Мероприятия проходят на 41 полигоне, участие принимают сто тысяч военнослужащих, задействовано будет — да и уже задействуется — около десяти тысяч систем вооружений и техники», — сказал глава государства.

Плечом к плечу с нашими бойцами в бой идут иностранные военные. Представители вооруженных сил Бангладеш, Белоруссии, Индии и Ирана. Свои оперативные группы направили три государства: Буркина-Фасо, Конго и Мали.

«Вы посмотрели, как на основе опыта использования вооруженных сил в современном вооруженном конфликте строит свою работу российская армия. Хочу вас поблагодарить за ваше присутствие, выразить надежду на то, что сегодняшнее мероприятие с вашим участием будет укреплять наши взаимодействия», — добавил Путин.

Во время учений генерал-майор иранской армии в эксклюзивном интервью «Известиям» отмечает мощь наших сил.

«Солнцепеки» в сочетании с другой техникой помогут военнослужащим достигать своих целей», — заявил заместитель командующего сухопутными войсками Исламской Республики Иран Карим Чешак.

Некоторые образцы современной техники демонстрируют президенту на выставке. Бронеавтомобиль «Буран-10» предназначен для командира батальона.

В шатре выставлено стрелковое оружие. Новый карабин поражает цели до трех километров, а некоторые изделия еще готовятся отправить в зону СВО. Владимир Путин примеряет тепловизионные очки: на фронте они способны обнаружить на пути в кромешной тьме вражеские мины. Президент оценивает и новую экипировку.

«Например, защитный шлем. Мы здесь используем новый материал. Если там использовалась кевларовая нить, то здесь мы перешли на высокомолекулярный полиэтилен. Чего мы добились? Во-первых, выполнили требования Министерства обороны», — рассказал генеральный конструктор по носимому вооружению и экипировке военнослужащих АО «Концерн «Калашников» Владимир Лепин.

На выставке около четырехсот образцов, и большая часть из них скоростные дроны. Эти два беспилотника-перехватчика в отличие от своих предшественников могут развивать скорость до 360 километров в час. Есть инновационные модели.

«Эта уникальная система подавления беспилотников работает на искусственном интеллекте. Она захватывает цель, анализирует, вычисляет тип беспилотника, его скорость и наносит удар», — поделился корреспондент.

Образцы техники, как и основной этап учений, сегодня поразил участников «Запада-2025». Масштабная тренировка еще раз доказала, что армия способна эффективно решать все боевые задачи.