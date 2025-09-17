Инспекторы МАГАТЭ сообщили об артиллерийском обстреле по ЗАЭС

Команда представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), размещенная на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщила об ударе по территории. Инспекторы заявили, что во вторник слышали звуки артобстрелов у объекта и видели черный дым неподалеку. Соответствующее заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси опубликовано на сайте агентства.

«Как заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, команда МАГАТЭ, размещенная на Запорожской АЭС, сообщила, что слышала звуки артобстрелов недалеко от объекта сегодня и видела черный дым, поднимающийся над тремя местами рядом», — сказано в тексте.

Отмечается, что сотрудники ЗАЭС проинформировали команду, что несколько артиллерийских снарядов попали в зону за пределами территории станции. Примерно в 400 метрах от внешнего хранилища дизельного топлива. Предположительно, атака спровоцировала возгорание растительности, но оно вскоре было взято под контроль.

Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предупреждал, что обстрел в районе топливных складов ЗАЭС со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) — прямая угроза не только жителям Донбасса и Новороссии, последствия могут коснуться и ряда европейских стран. По словам Сальдо, украинские боевики намеренно бьют по объектам, где хранится горючее, «жизненно необходимое для работы станции».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС беспилотниками.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.