Инспекторы МАГАТЭ сообщили об артиллерийском обстреле по ЗАЭС

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 17 0

Часть снарядов упала в 400 метрах от внешнего хранилища дизельного топлива.

Инспекторы МАГАТЭ на ЗАЭС сообщили об артобстреле

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Команда представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), размещенная на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщила об ударе по территории. Инспекторы заявили, что во вторник слышали звуки артобстрелов у объекта и видели черный дым неподалеку. Соответствующее заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси опубликовано на сайте агентства.

«Как заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, команда МАГАТЭ, размещенная на Запорожской АЭС, сообщила, что слышала звуки артобстрелов недалеко от объекта сегодня и видела черный дым, поднимающийся над тремя местами рядом», — сказано в тексте.

Отмечается, что сотрудники ЗАЭС проинформировали команду, что несколько артиллерийских снарядов попали в зону за пределами территории станции. Примерно в 400 метрах от внешнего хранилища дизельного топлива. Предположительно, атака спровоцировала возгорание растительности, но оно вскоре было взято под контроль.

Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предупреждал, что обстрел в районе топливных складов ЗАЭС со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) — прямая угроза не только жителям Донбасса и Новороссии, последствия могут коснуться и ряда европейских стран. По словам Сальдо, украинские боевики намеренно бьют по объектам, где хранится горючее, «жизненно необходимое для работы станции».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС беспилотниками.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.84
-0.23 97.89
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:26
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал вывести Совбез из реалий 1945 года
2:05
Урсула фон дер Ляйен заявила о новом пакете санкций против России
1:47
Наконец родила? Фанаты обсуждают возможное рождение ребенка Рианны
1:22
Инспекторы МАГАТЭ сообщили об артиллерийском обстреле по ЗАЭС
1:03
Британец отказался от лечения из-за самоубийства возлюбленной и умер
0:41
Трамп обсудил с Моди урегулирование конфликта между Россией и Украиной

Сейчас читают

Магнитная буря 16 сентября 2025: какой силы будет и как выжить метеозависимым
«Политика дезинформации»: ХАМАС обвинило США в эскалации конфликта в Газе
Программа должна быть закрыта: США считают ядерное развитие Ирана неприемлемым
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Домна Доброродная: что можно и нельзя делать 16 сентября
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025