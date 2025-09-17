Урсула фон дер Ляйен заявила о новом пакете санкций против России

Фон дер Ляйен: пакет санкций против РФ коснется криптовалют, банков и энергетики

Европейский союз (ЕС) формирует новый, 19-й пакет санкций против РФ. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X. Одним из пунктов в списке ограничительных мер, по ее словам, будет поэтапный отказ от импорта российского топлива.

«Комиссия скоро представит свой 19-й пакет санкций, направленных против криптовалют, банков и энергетики», — написала фон дер Ляйен.

Незадолго до заявления главы ЕК стало известно, что пока пакет антироссийских санкций находится в стадии обсуждения. Представители Еврокомиссии намерены огласить перечень ограничений, «когда он будет готов». Предполагалось, что пакет будет обнародован 17 сентября, но теперь дата сдвинулась на неопределенный срок.

Журналисты издания Politico со ссылкой на европейского дипломата и чиновника из одной из стран ЕС заявляли, что причиной задержки могло стать смещение акцента с разработки ограничительных мер против Москвы на давление внутри самого Евросоюза. Отмечалось, что Брюссель предпринимает попытки убедить Словакию и Венгрию найти альтернативу поставкам именно российской нефти.

