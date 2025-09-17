Окружение Зеленского теряет связи с реальностью

Эфирная новость 46 0

Из-за невозможности провести выборы, Банковая свободно продвигает непопулярные в народе решения.

Фото, видео: www.globallookpress.com/PRESIDENT OF UKRAINE; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Окружение Зеленского стремительно теряет связь с реальностью. И его следовало бы заменить, об этом пишет авторитетный журнал Foreign Policy.

Отмечают: так как выборы заморожены военным положением, Банковая без страха продвигает непопулярные среди населения решения. Скандал вокруг антикоррупционного бюро, которое Киев летом пытался переподчинить Службе безопасности Украины, хоть и обострил проблему, в итоге, не повлиял на руководство страны.

Да, массовые протесты не дали провести реформу. Но теперь СБУ воюют против антикоррупционеров уголовными делами. Так, силовики предъявили новые обвинения сотруднику НАБУ, которого подозревают чуть ли не в связях с Россией. Впрочем, доказательства пока весьма сомнительны. Многие отметили, что на фото экрана телефона задержанного противоречивые данные. Каким-то образом два разных разговора в Telegram проходили одновременно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.84
-0.23 97.89
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:26
«Трамп договорится»: Зеленский заявил о готовности Украины остановить огонь
10:26
Первый за три года рейс из Москвы готовится принять аэропорт Краснодара
10:19
Путин поздравил премьер-министра Индии Моди с юбилеем
10:12
Пропал на пике карьеры: как живет цыган Миро из «Кармелиты»
10:00
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев запустил канал в MAX
9:53
После ночных атак ЦАХАЛ в секторе Газа погибли 12 человек

Сейчас читают

«Политика дезинформации»: ХАМАС обвинило США в эскалации конфликта в Газе
Программа должна быть закрыта: США считают ядерное развитие Ирана неприемлемым
Грязная Джулия Робертс и седой Ричард Гир: какие киноляпы допустили создатели «Красотки»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025