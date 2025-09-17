Жена Брюса Уиллиса определила его в отдельный дом

Жена актера Брюса Уиллиса Эмма пределила его в отдельный дом с круглосуточным медицинским уходом. Об этом сообщает The Sunday Times. По словам женщины, это оказалось самым трудным шагом в ее жизни, однако иначе забота о муже становилась невозможной.

«Несмотря на весь дискомфорт и печаль, это был правильный поступок — для него, для наших дочерей, для него. Теперь я наконец снова могу быть его женой, а не сиделкой. И это потрясающий подарок!» — объяснила Хеминг.

Жилье, где теперь находится актер, полностью адаптировано под его состояние. Болезнь быстро прогрессирует, влияя на память, речь и когнитивные способности. Близкие отмечают, что в последние месяцы Уиллис перестал узнавать родных.

Хеминг также рассказала, что друзья Брюса приезжают к нему каждую пятницу, чтобы провести время отдельно от семьи.

«Для многих друзей и членов семьи это было так важно — иметь возможность общаться с ним самостоятельно, не находясь у меня дома, не видя моего беспокойства о том, как справиться с гостем и его ожиданиями. А после этого видеть реакцию других — их грусть от того, что происходит», — рассказала Эмма.

Дочери артиста регулярно навещают отца и стараются как можно больше времени проводить рядом.

«У нас теперь есть собственный язык, наш собственный способ быть вместе», — добавила жена актера.

