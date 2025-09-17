«Главное — не умереть»: ученый рассказал, когда будет раскрыт «секрет молодости»

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 33 0

При лучшем исходе удастся не просто остановить процесс старения, но и обернуть его вспять.

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Биохимик Ходос: в ближайшие 10-15 лет ученые смогут остановить старение

В ближайшие 10-15 лет ученые смогут не только остановить процесс старения, но и обернуть его вспять. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал ученый-биохимик Александр Ходос.

«Я знаю секрет не молодости, а как сделать так, чтобы мы старели немножко медленнее. Секрет молодости, я надеюсь, нам, ученым, удастся открыть в ближайшие 10-15 лет», — заявил он.

Ходос дал шутливый совет всем желающим сохранить молодость: дождаться триумфа науки и не умереть в катастрофе или от какой-нибудь болезни.

«Есть интересная рекомендация — сейчас тем, кто живет, главное, от чего-нибудь не умереть: от автомобильной катастрофы, какого-нибудь теракта, не отравиться, или, не дай бог, от какой-нибудь болезни», — отметил ученый.

Прогнозы о том, что секрет вечной молодости удастся раскрыть в ближайшие 15 лет, дают также геронтологи — специалисты, изучающие процессы старения. Для многих ученых эта задача сейчас является приоритетом.

«Все, кто сегодня сможет себя сохранить, имеют очень хороший шанс дожить до того момента, когда у нас появится волшебная пилюля, и мы сможем не только остановить старение, что мы можем уже сейчас, но и развернуть это в обратную сторону», — добавил Ходос.

По его словам, у 60-летних может появиться возможность снова стать 25-30-летними. При этом Ходос надеется, что это станет возможно еще раньше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Китае успешно протестировали инъекцию от старости.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.84
-0.23 97.89
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:11
Умер заслуженный артист РСФСР и балетмейстер Юрий Папко
18:06
Останина высказалась о запрете песен «Сектора Газа»: «До сих пор слушаю «Твой звонок»
18:02
Мужчина в самом расцвете сил: Овечкин отпраздновал юбилей
17:58
«Не можем праздновать день в день»: певица Зара о пропущенных днях рождения сына
17:40
«Главное — не умереть»: ученый рассказал, когда будет раскрыт «секрет молодости»
17:32
Один из крупнейших астероидов 2025 года пролетит рядом с Землей

Сейчас читают

Терпение немцев на исходе, мигранты надоели — исследование
Грязная Джулия Робертс и седой Ричард Гир: какие киноляпы допустили создатели «Красотки»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Икона Божией Матери «Неопалимая купина»: о чем нужно молиться 17 сентября

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025