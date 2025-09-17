«К лесу — задом»: Денис Майданов о своенравном характере столицы

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист Эксклюзив 39 0

Москва сама решает, кого принять, а кого нет. Перед этим проверяя на прочность.

Фото, видео: пресс-служба ЕМГ; 5-tv.ru

Денис Майданов напомнил о своенравном характере Москвы

Москва покоряется не каждому и жестко проверяет на стойкость, прежде чем позволить остаться в ней жить. Личной историей об этом с корреспондентом 5-tv.ru на праздничном концерте «Дорожного радио» на Поклонной горе, посвященном 878-летию Москвы, поделился Денис Майданов.

Ежегодно в Москву приезжают сотни тысяч людей в надежде пустить здесь корни, построить карьеру и начать жить свои лучшие дни. Но Москва сама решает кому остаться, а кому стоит задержаться.
Путь артиста в столице начался в далеком 2001 году. Найти квартиру мечты музыканту оказалось довольно непросто.

«За первые два года в Москве, когда я приехал ее покорять, а точнее — с 2001 по 2003, я жил в 15 местах! Это вся география Москвы», — рассказал исполнитель.

Как признался Майданов, он всегда чувствовал своенравный и сильный характер города.

«Есть те люди, которые не выдерживают ее темпа, разворачиваются и уезжают. В мое время тоже целые поколения покидали столицу. Не все справляются, не все принимают правила игры. Не ко всем, скажем так: «Москва разворачивается — передом, а к лесу — задом», — подчеркнул артист.

Верит ли Москва слезам, советский и российский зритель задумывается десятилетиями. Вот, и актриса Юлия Топольницкая, как сообщал 5-tv.ru, исполнившая одну из главных ролей в новой версии культовой картины подчеркнула — ее героиня тоже столкнулась в столице перед сложным выбором: любовь или мечта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

