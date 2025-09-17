«Это целая эпоха»: Киркоров призвал изучать в школах песни Магомаева и Кобзона

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 23 0

Певец назвал творчество ряда советских и российских исполнителей настоящим высоким искусством.

Киркоров рассказал какую музыку нужно изучать школах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Екатерина Чеснокова

Филипп Киркоров: в школах нужно изучать песни Кобзона и Магомаева

Народный артист РФ Филипп Киркоров считает, что творчество народных артистов РФ и СССР Валерия Леонтьева, Иосифа Кобзона, Эдиты Пьехи, Льва Лещенко, Аллы Пугачевой и Игоря Крутого — это высокое искусство, которое должно изучаться в школах.

Певец подчеркнул, что композиции этих артистов — очень глубокие и настоящие.

«Это целая эпоха, это наша жизнь <….>. Песни Кобзона о любви к Родине искренние, их больше никто не споет так же честно. Муслим Магомаев тоже великолепен, его песни о любви к земле и дому», — сказал музыкант в интервью ТАСС.

Киркоров отметил, что сам рос и учился на произведениях мастеров культуры и эстрады.

«Я говорю о тех, кто был для меня примером в жизни и искусстве, мотивировал меня стать артистом», — подчеркнул музыкант.

Ранее Киркоров признавался, что современная школьная программа по математике настолько сложна, что он сам ее не понимает.

