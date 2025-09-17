Букет полевых цветов: Елена Север об искренней благодарности российских бойцов

Мария Гоманюк
После отъезда зрителей исполнительница вместе с командой плакала.

Фото, видео: © РИА Новости/Мария Девахина; 5-tv.ru

Военные РФ вручили певице Елене Север букет полевых цветов после концерта

Российские бойцы, участвующие в специальной военной операции (СВО), после выступлений артистов для них выражают искреннюю благодарность. Об этом на пресс-конференции в рамках акции «Песни и кино — нашим героям» в МИА «Россия сегодня» рассказала певица Елена Север.

«Мы слышим искренние слова благодарности, хотя это мы должны их благодарить, безусловно», — отметила знаменитость.

К тому же исполнительница поделилась историей из Куйбышева, где она давала концерт для военнослужащих с передовой СВО.

«Когда мы приезжали в Куйбышев, туда привозили молодых ребят с прямо передовой на час просто для того, чтобы они послушали. Тогда они умудрялись еще набрать полевых цветов для нас в знак благодарности. А когда они уезжали, мы плакали, потому что никто не знал, может быть, для кого-то из них это будет последний концерт», — вспомнила артистка.

Елена Север стала идейным вдохновителем акции «Песни и кино — нашим героям». Она отметила важность поддержки защитников Родины и укрепления их духовного состояния.

Ранее, писал 5-tv.ru, народные артисты РФ Николай Басков, Григорий Лепс и Лариса Долина выступят для раненых бойцов СВО.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

