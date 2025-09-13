Виновата не погода: что скрывается за метеозависимостью

Метеозависимость: миф или реальность? Правда ли что головные боли и скачки давления мы часто вызываем сами? И вместе с врачом попробуем выяснить настоящие причины плохого самочувствия.

Ответы на эти и другие вопросы нашла программа Пятого канала «Страна советов».

Что такое метеозависимость?

Метеозависимость, также известная как метеочувствительность, это состояние, при котором человек испытывает ухудшение самочувствия в ответ на изменения погодных условий. Однако ее нельзя назвать заболеванием. Такой диагноз отсутствует в Международной классификации болезней. Более точное определение — комплекс негативных реакций организма на изменение факторов окружающей среды.

«Было проведено многочисленное исследование из группы десяти тысяч добровольцев. Это была Великобритания, Новая Зеландия и Австралия. И они не выявили никакой взаимосвязи между меняющимися погодными условиями и самочувствием группы добровольцев», — сообщает физик Александр Погосян.

С чем же могут быть связаны симптомы, которые мучают всех, кто называет себя метеозависимым? Скорее всего, говорят эксперты, изменение погоды усиливает отклонения, которые уже имеются.

«Если у человека были проблемы с сердцем или сосудами, или изменения, связанные с атеросклерозом, с артериальной гипертонией, то эти люди испытывают достаточно больше нарушений, нежели те, у кого этих проблем ранее не было», — разъясняет невролог, кандидат медицинских наук Рада Цыренжапова.

Огромную роль здесь играет и самовнушение.

«Мы ожидаем, что сейчас изменится погода, будет плохо, и мозг как бы начинает обращать внимание даже на слабые сигналы организма. Он докручивает это до состояния, когда уже голова начинает очень сильно болеть и кружиться, а затем возникает сонливость», — разбирает психолог Мария Корабельникова.

Какие люди зависимы от перепадов погоды?

Погода в доме у героев программы Александра Гудкова и Татьяны Станиславчук портится одновременно с ухудшением прогноза за окном. Мужчина отказывается верить, что его супруга — метеозависима.

«Жалобы моей супруги на погоду — это, конечно же, самовнушение. Потому что погода никак не влияет на самочувствие человека», — говорит он.

Но его жена уверяет — внезапный дождь или резкая жара вызывают у нее множество неприятных симптомов.

«Очень сильно портится настроение, самочувствие, появляется слабость. Соответственно, я не могу уделять должное внимание своим близким людям и любимому мужу», — поясняет женщина.

Александр уверен, все дело в огромном количестве непроверенной информации в социальных сетях. Свою супругу он считает не метеозависимой, а слишком доверчивой.

«Слишком много проводит времени в интернете, смотрит ролики психологов», — рассказывает муж «метеозависимой».

Чтобы поставить точку в семейном споре, Татьяна посетила врача.

«Вам плохо, когда жарко или холодно?» — поинтересовался у нее специалист.

«Плохо, когда жарко, и когда идет смена погоды. То есть, допустим, было тепло, и сразу температура поднимается либо резко снижается», — объясняет Станиславчук.

Первым делом доктор назначил общие анализы, по их результатам отклонения врач нашел сразу.

«У вас гемоглобин составляет 123. Это прям нижняя граница нормы. Но при определенных аспектах, например, перепаде давления или температуры, вы будете чувствовать эту гипоксию в виде головокружения. Добавляются проблемы с давлением, и повысится артериальное давление», — пояснил героине терапевт, основатель клиники превентивной медицины Олег Абакумов.

Низкое железо в обычных условиях можно и не заметить. Но в стрессовых ситуациях, в том числе при резкой смене погоды, симптомы могут быть весьма неприятными.

«У вас средний объем эритроцита составляет 78, а в норме он должен быть от 85. Получается, что это снижение гемоглобина происходит за счет железодефицитной анемии», — подробно рассказал врач.

Иными словами, каждый, у кого уже есть какие-либо проблемы со здоровьем, может ощущать на себе резкую смену погоды. Чтобы боль не застала врасплох, нужно держать в своей аптечке обезболивающее.