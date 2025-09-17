Это верная смерть: какая вредная привычка губит сильнее, чем курение

Эту ошибку совершает почти каждый.
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Кардиолог Целикина: Сидячий образ жизни повышает риск преждевременной смерти
Сидячий образ жизни более вреден для человека, чем курение. О его последствиях рассказала кардиолог Ольга Целикина в беседе с Lenta.ru.
Малоподвижный образ жизни может вызвать ряд проблем со здоровьем и даже преждевременную смерть.
«Люди, ведущие малоподвижный образ жизни, подвергаются риску преждевременной смерти не меньше курильщиков и людей с ожирением», — говорит специалист.
Если человек постоянно сидит на одном месте, то сначала он набирает вес, потом у него поднимается давление, растет уровень холестерина и уменьшается мышечная масса.
Малоподвижные чаще подвержены риску возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, тромбоза глубоких вен, диабета, а также боли в спине. Более того, увеличивается риск развития рака и деменции.
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), взрослым людям стоит заниматься физической активностью хотя бы 20 минут в день. Если нет времени заниматься спортом, то его можно заменить на пешие прогулки, танцы и поход в магазин. Кроме того, во время рабочего дня необходимо вставать, ходить по офису и чаще менять позу во время сидения на стуле.
Ранее 5-tv.ru писал, как бессонница разрушает мозг и организм. Врачи объяснили, чем грозит хронический дефицит сна и почему он влияет не только на мозг, но и на сердце.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
53%
Нашли ошибку?