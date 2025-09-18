Ночью российские силы ПВО уничтожили 43 украинских беспилотника

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Подробности вражеской атаки раскрыли в Минобороны РФ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

За ночь территорию РФ атаковали 43 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Двадцать три беспилотника поразили над Ростовской областью, одиннадцать — над волгоградской, пять — над Курской, один — над Белгородской, еще три — над Республикой Крым.

Вчера БПЛА ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. От ударов были повреждены кровля и остекление, также две раненые сотрудницы обратились за медицинской помощью, у них диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы.

Ранее, 11 сентября, ВСУ атаковали беспилотниками учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, сообщали в пресс-службе станции. Удар пришелся по корпусу «Г», в котором находится полномасштабный тренажер для подготовки оперативного персонала реакторных залов. После атаки энергоблоки продолжили работать штатно, пострадавших не было. Представители ЗАЭС подчеркнули, что удар по критически важному объекту станции — очередная демонстрация полного пренебрежения Украины к нормам международной безопасности.

