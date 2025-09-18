Инспекторам МАГАТЭ известно об атаке ВСУ на склад с дизельном топливом ЗАЭС

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Последствия подобных действий со стороны Украины могут оказаться катастрофическими для всего мира.

Что известно МАГАТЭ от атаках на ЗАЭС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) были проинформированы об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию складов с дизельным топливом Запорожской АЭС. Об этом РИА Новости рассказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Представитель станции уточнила, что до экспертов МАГАТЭ, находящихся на АЭС, доведены сведения не только о произошедшей атаке со стороны Незалежной, но и о потенциальных последствиях подобных действий.

«У нас налажен с ними постоянный контакт, мы предоставляем им всю необходимую информацию для объективной оценки ситуации», — добавила Яшина.

ВСУ 16 сентября обстреляли из артиллерийского оружия территорию складов с дизельным топливом ЗАЭС, из-за чего вспыхнула сухая трава. Расстояние от очага возгорания до резервуаров с быстровоспламеняющейся жидкостью составило всего 400 метров.

Угрозы основным объектам инфраструктуры нет, радиационный фон станции находится в пределах нормы.

Однако стоит учесть, что последствия данной атаки могли быть катастрофичными. Запасы дизельного топлива критически важны для нормального функционирования АЭС. Они обеспечивают питание резервных энергосистем охлаждения реакторов. Уничтожение резервуаров с топливом может привести ядерной катастрофе мирового масштаба.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС.

