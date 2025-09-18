Разрушают личность: что поможет сохранить здоровый рассудок до глубокой старости

Психотерапевт Галич: освоение нового после 40 лет — это профилактика деменции

Освоение новых навыков после 40 лет поможет сохранить рассудок здоровым максимально долго. Об этом 5-tv.ru рассказала Татьяна Галич — кандидат психологических наук, психотерапевт, психолог-консультант, специалист в области работы с психотравмой и ее последствиями.

По словам эксперта, правильная физическая и умственная нагрузка положительно сказываются на здоровье всего тела, в любом возрасте. Однако для людей старше 40 лет это особенно важно. Потому что в этом возрасте начинается процесс непроизвольного сокращения деятельности мозга.

«В этот момент мы идем учиться новому делу, например, обучаемся музыке, мы учим языки, мы начинаем каждый день учить стихи, мы идем и учимся танцевать или осваиваем новые виды спорта. То есть мы должны активно создавать нейронные связи», — посоветовала эксперт.

Она уточнила, что если у человека есть генетическая предрасположенность к заболеваниям нервной системы, например, болезням Паркинсона или разным видам деменций, то совсем избежать этих недугов не выйдет. Однако постоянное развитие поможет максимально далеко отодвинуть встречу с ними.

Медик пояснила, что эти недуги относятся к большому блоку нейродегенеративных заболеваний. Они касаются нарушений работы нервной системы, в том числе спинного и головного мозга. А ведь именно эти органы отвечают за нашу личность.

«То, что мы доносим ложку до рта, то что мы ходим, говорим, в кого-то влюбляемся <…> то есть буквально весь спектр нашей адекватной деятельности зависит от этой системы (нервной. — Прим. ред.) и, конечно же, от головного мозга», — уточнила эксперт.

Кроме того, Галич отметила, что для сохранения здорового рассудка нужно поддерживать и тонус мышц, поэтому необходимо находить время не только для кардиотренировок, но и для силовых нагрузок. Важно и правильное питание, а также прием препаратов, которые помогают поддерживать активность мозга и облегчают нагрузку на него.

Стоит следить и за своим ментальным здоровьем, окружать себя любящими заботливыми людьми и избегать стресса.

