Спонтанность против стабильности: что россиянки предпочитают браку до 30 лет

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 27 0

Для многих на первом месте — финансовая стабильность и здоровье.

Что девушки в России предпочитают браку

Фото: www.globallookpress.com/ Andrey Arkusha

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Опрос выявил нежелание девушек из России рано выходить замуж

Россиянки рассказали, почему они не желают выходить замуж до 30 лет. Такое исследование от аналитиков сервиса для знакомств опубликовало издание Lenta.ru.

Стало известно, что 47% девушек поставили на первое место карьеру и финансовую стабильность вместо брака, а 37% опрошенных предпочли путешествия и новые впечатления семейной жизни. Помимо этого, 33% респондентов все же оставили главной жизненной целью — создание семьи и рождение детей.

К тому же 33% россиянок признались, что для них важно в 30 лет иметь хорошее здоровье и подтянутое тело. Еще 30% опрошенных вместо замужества в молодом возрасте предпочитают ментальное здоровье, 20% — собственное жилье, а 13% — новые знакомства.

Отдельные участницы опроса — 43% — рассказали, что периодически слышат от родственников, что им пора вступать в брак и рожать детей. Однако 29% девушек отметили, что с такими обращениями сталкиваются в соцсетях. На фоне этой статистики только 23% россиянок признались, что они часто напоминают себе, что пора искать мужа.

При этом 57% участниц опроса чувствуют добрую зависть и получают дополнительную мотивацию, когда видят в соцсетях знакомых их фотографии с семьей. В это же время 14% девушек, напротив, предпочитают беззаботную жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что такое брачный договор и кому он нужен.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.17
0.17 98.98
0.68
Крестьянка, знахарка или волхва? Кем вы были в Древней Руси по знаку зоди...

Последние новости

1:10
«Есть куда расти»: Николай Басков высказался о балете Татьяны Булановой
0:58
Спонтанность против стабильности: что россиянки предпочитают браку до 30 лет
0:43
«Просто продолжайте»: 105-летний мужчина раскрыл секрет долголетия
0:19
«Нормально наклянчили»: Захарова высказалась о недвижимости семьи Умерова в США
0:00
Секрет успеха: врачи рассказали о медицинских итогах проекта «Время сильных»
23:46
У секретаря СНБО Украины Умерова нашли элитную недвижимость в США

Сейчас читают

«Ни разу»: SHAMAN объяснил, почему не слушает свою песню перед «Интервидением»
Прогуливала школу, не платит за ЖКХ: где нагрешила Любовь Успенская
Не народные артисты: Киселев в пух и прах разнес Крутого, Михайлова и Матвиенко
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025