Спонтанность против стабильности: что россиянки предпочитают браку до 30 лет

Опрос выявил нежелание девушек из России рано выходить замуж

Россиянки рассказали, почему они не желают выходить замуж до 30 лет. Такое исследование от аналитиков сервиса для знакомств опубликовало издание Lenta.ru.

Стало известно, что 47% девушек поставили на первое место карьеру и финансовую стабильность вместо брака, а 37% опрошенных предпочли путешествия и новые впечатления семейной жизни. Помимо этого, 33% респондентов все же оставили главной жизненной целью — создание семьи и рождение детей.

К тому же 33% россиянок признались, что для них важно в 30 лет иметь хорошее здоровье и подтянутое тело. Еще 30% опрошенных вместо замужества в молодом возрасте предпочитают ментальное здоровье, 20% — собственное жилье, а 13% — новые знакомства.

Отдельные участницы опроса — 43% — рассказали, что периодически слышат от родственников, что им пора вступать в брак и рожать детей. Однако 29% девушек отметили, что с такими обращениями сталкиваются в соцсетях. На фоне этой статистики только 23% россиянок признались, что они часто напоминают себе, что пора искать мужа.

При этом 57% участниц опроса чувствуют добрую зависть и получают дополнительную мотивацию, когда видят в соцсетях знакомых их фотографии с семьей. В это же время 14% девушек, напротив, предпочитают беззаботную жизнь.

