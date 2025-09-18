Путин предложил на должность генпрокурора кандидатуру Гуцана

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 13 0

С 2018 года он занимает пост полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе.

Кто станет новым генпрокурором РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Президент РФ Владимир Путин предложил кандидатуру Александра Гуцана на должность генерального прокурора России. Об этом сообщил председатель конституционного комитета СФ Андрей Клишас в Telegram-канале.

«В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом о прокуратуре Российской Федерации в Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации для проведения консультаций для назначения на должность генерального прокурора Российской Федерации Гуцана Александра Владимировича», — написал Клишас.

Александр Гуцан — российский государственный деятель и опытный юрист. С 2018 года занимает пост полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президентская комиссия рекомендовала Краснова на пост председателя Верховного суда. В настоящий момент он все еще занимает пост генерального прокурора. Ранее был заместителем председателя Следственного комитета, а также старшим следователем по особо важным делам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Путин предложил на должность генпрокурора кандидатуру Гуцана
