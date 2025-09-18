В ДНР начался финальный этап восстановления университета ДонНУЭТ

Ожидается, что студенты вернутся к очному обучению уже в следующем учебном году.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Быковский; 5-tv.ru

В ДНР практически завершено восстановление главного корпуса Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, который был разрушен в результате обстрела в 2023 году. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

«Летом 2023 года по зданию было два прямых попадания ракеты американского РСЗО HIMARS. В результате начался пожар, обвалились перекрытия — здание было практически уничтожено», — сообщил корреспондент.

Фасад здания полностью восстановлен специалистами ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и подрядной организации. Параллельно продолжаются работы по внутренней и чистовой отделке, а также проводятся коммуникации.

«В основном сложности возникали при демонтажных работах, так как некоторые перекрытия отсутствовали, приходилось демонтировать стены, и в основном были высотные работы», — рассказал начальник участка ООО «Олимп Строй» Федор Захаров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава ДНР Денис Пушилин назначил председателем правительства республики нижегородца Андрея Черткова.

