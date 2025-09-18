За неделю от атак ВСУ пострадали 115 российских мирных жителей

За минувшую неделю от атак ВСУ пострадали 115 российских мирных жителей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«За минувшую неделю от обстрелов и ударов вражеских беспилотников пострадали 115 российских мирных жителей, из которых семь человек погибли, 108 ранены, в том числе четверо несовершеннолетних», — сообщила представитель ведомства.

Она добавила, что по гражданским объектам ВСУ выпустило более 3700 боеприпасов. Ежесуточно мирные цели на территории России подвергались ударам до 530 раз, что стало рекордным показателем с начала текущего года.

Захарова отметила, что в новостных сводках и интервью представители Украины гордятся своими действиями.

«Говорят о том, что западная помощь не, так сказать, застаивается на складах. Ее применяют. Помните, что каждый такой рапорт киевского режима — это признание в совершении террористического акта», — подчеркнула представитель МИД РФ.

