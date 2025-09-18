Оружие Запада не лежит на складах: Захарова про атаки ВСУ по мирным россиянам

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 29 0

В новостных сводках киевский режим выражает гордость за свои действия.

Фото, видео: © РИА Новости/Таисия Воронцова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

За неделю от атак ВСУ пострадали 115 российских мирных жителей

За минувшую неделю от атак ВСУ пострадали 115 российских мирных жителей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«За минувшую неделю от обстрелов и ударов вражеских беспилотников пострадали 115 российских мирных жителей, из которых семь человек погибли, 108 ранены, в том числе четверо несовершеннолетних», — сообщила представитель ведомства.

Она добавила, что по гражданским объектам ВСУ выпустило более 3700 боеприпасов. Ежесуточно мирные цели на территории России подвергались ударам до 530 раз, что стало рекордным показателем с начала текущего года.

Захарова отметила, что в новостных сводках и интервью представители Украины гордятся своими действиями.

«Говорят о том, что западная помощь не, так сказать, застаивается на складах. Ее применяют. Помните, что каждый такой рапорт киевского режима — это признание в совершении террористического акта», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, инспекторам МАГАТЭ известно об атаке ВСУ на склад с дизельным топливом ЗАЭС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.17
0.17 98.98
0.68
Крестьянка, знахарка или волхва? Кем вы были в Древней Руси по знаку зоди...

Последние новости

22:00
Россия обжаловала в суде ООН решение Совета ИКАО по делу о крушении рейса MH17
21:50
Оружие Запада не лежит на складах: Захарова про атаки ВСУ по мирным россиянам
21:34
Грабеж средь бела дня: ЕС намерены использовать активы РФ для поддержки Украины
21:16
Состоялась церемония закрытия инклюзивной спартакиады «Матч добра» в Дагестане
21:09
«По справедливости»: открылась историческая сцена Театра Олега Табакова
21:01
Суд назначил 14,5 лет колонии фигуранту дела о покушении на Авраама Руссо

Сейчас читают

Прогуливала школу, не платит за ЖКХ: где нагрешила Любовь Успенская
«Барометр упал, погода меняется»: почему в паре пропадает сексуальное влечение
Не народные артисты: Киселев в пух и прах разнес Крутого, Михайлова и Матвиенко
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025