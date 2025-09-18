Киркоров поблагодарил Москву за веру в него

Филипп Киркоров не жалуется на Москву и считает, что его любовь с городом взаимна. Историю своего переезда в столицу певец рассказал в беседе с 5-tv.ru на праздничном концерте «Дорожного радио» в честь 878-летия Москвы.

«Когда мои родители переехали в Москву, мне было 7 лет. Я сразу пошел в первый класс, все было хорошо. Школу я окончил с золотой медалью. Жаловаться не могу, Москва полюбила меня, а я ее. Благодарен этому городу за возможность реализоваться на своей первой сцене Московского государственного Театра Эстрады, за веру в меня», — с теплой улыбкой на лице вспоминает артист.

Уже после прихода славы Филиппу Киркорову приходилось много времени проводить в дороге. Как оказалось, с возрастом долгие путешествия артисту стали даваться непросто.

«Может быть, когда тебе 20 лет и ты только начинаешь свои разъезды — в этом есть свой шарм. Однако исколесив всю страну вдоль и поперек, за 40 лет, эти перелеты и переезды стали утомительными. В последнее время выходить из дома и покидать Москву мне совсем не хочется», — ответил Киркоров.

