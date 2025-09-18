Киркоров поблагодарил Москву за веру в него

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 31 0

Будущий король российской эстрады переехал в столицу еще в детстве.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Филипп Киркоров не жалуется на Москву и считает, что его любовь с городом взаимна. Историю своего переезда в столицу певец рассказал в беседе с 5-tv.ru на праздничном концерте «Дорожного радио» в честь 878-летия Москвы.

«Когда мои родители переехали в Москву, мне было 7 лет. Я сразу пошел в первый класс, все было хорошо. Школу я окончил с золотой медалью. Жаловаться не могу, Москва полюбила меня, а я ее. Благодарен этому городу за возможность реализоваться на своей первой сцене Московского государственного Театра Эстрады, за веру в меня», — с теплой улыбкой на лице вспоминает артист.

Уже после прихода славы Филиппу Киркорову приходилось много времени проводить в дороге. Как оказалось, с возрастом долгие путешествия артисту стали даваться непросто.

«Может быть, когда тебе 20 лет и ты только начинаешь свои разъезды — в этом есть свой шарм. Однако исколесив всю страну вдоль и поперек, за 40 лет, эти перелеты и переезды стали утомительными. В последнее время выходить из дома и покидать Москву мне совсем не хочется», — ответил Киркоров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Киркоров призвал изучать в школах песни Магомаева и Кобзона.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.00
0.16 98.30
0.41
Крестьянка, знахарка или волхва? Кем вы были в Древней Руси по знаку зоди...

Последние новости

16:01
Лавров: новые антироссийские санкции не являются проблемой для страны
15:54
Россия и Украина провели обмен телами погибших: 1000 на 24
15:40
Киркоров поблагодарил Москву за веру в него
15:32
В Москве таксист надругался над школьницей
15:29
Монарший этикет: Трамп нарушил королевский протокол, похлопав Карла III
15:25
Умер продюсер фильма «Прикосновение ангела» Джон Масиус

Сейчас читают

«Публичное оправдание терроризма»: Пугачевой грозит колония за поддержку Дудаева
«Я вообще ничего не хочу»: Газманов поделился настроем перед 75-летним юбилеем
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025