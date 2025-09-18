Умер продюсер фильма «Прикосновение ангела» Джон Масиус

Лилия Килячкова
Он долго и тяжело болел.

От чего умер продюсер Джон Масиус — подробности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Американский продюсер Джон Масиус умер на 76-м году жизни

На 76-м году жизни скончался американский сценарист и продюсер Джон Масиус. Об этом сообщает Deadline.

Новость о смерти также подтвердила бывшая супруга Масиуса — актриса Эллен Брай. Продюсер умер от продолжительной болезни: на протяжении девяти месяцев боролся с боковым амиотрофическим склерозом.

Джон Масиус известен благодаря таким картинам, как «Прикосновение ангела», «Провиденс» и «Белая тень». Работа Масиуса над фильмом «Сент-Элсвер» принесла ему две премии «Эмми» в 1984 и 1986 годах.

Кинодеятель родился 30 июля 1950 года на Манхэттене. У него также есть трое детей, которые появились на свет в браке с актрисой Эллен Брай.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что умер известный балетмейстер и заслуженный артист РСФСР Юрий Папко. Он получил звание заслуженного артиста РСФСР в 1976 году и был признан заслуженным деятелем искусств Узбекской ССР.

