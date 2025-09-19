Заплывшего в реку Бейсуг дельфина поймали и забрали на реабилитацию

Эфирная новость 21 0

Животное не могло самостоятельно вернуться в море и получило множество ран.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Краснодарском крае — история спасения. Там местные жители почти месяц наблюдали за дельфином, который заплыл в реку Бейсуг и не мог вернуться обратно в море. Несколько раз его даже цепляли блеснами рыбаки, так что у дельфина появились раны. И вот тут было принято решение действовать.

Его поймали сетями, но это был единственный шанс сохранить дельфину жизнь. Сейчас ему обработали раны и отвезли в бассейн. После реабилитации его выпустят в Азовское море.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Камчатке спасают детеныша косатки по имени Фродо, застрявшего в пластиковом кольце. Уже два месяца команда специалистов пытается помочь малышу, который был обнаружен в Авачинском заливе еще в начале июля.

Ученые назвали косатку в честь хоббита из романа «Властелин колец», которому предстояло преодолеть трудности ради того, чтобы освободить себя и весь мир от волшебного кольца.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.17
0.17 98.98
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:13
«Добрался и до меня»: певица Слава тяжело заболела
15:00
Патрушев рассказал о ликвидации экологического вреда в Арктике
14:56
До 2%: в Госдуме обсуждают снижение ставок по семейной ипотеке
14:40
Рекордные показатели: РФ нарастила импорт автомобилей из Южной Кореи
14:38
Экс-замминистра обороны Попова перевели в больницу при СИЗО «Матросская тишина»
14:30
Украинские машинисты вывозили бегущих от мобилизации земляков в Польшу

Сейчас читают

Прогуливала школу, не платит за ЖКХ: где нагрешила Любовь Успенская
Нейросеть «воскресила» легенд: как могли выглядеть Цой, Бодров и другие, если бы были живы
Не народные артисты: Киселев в пух и прах разнес Крутого, Михайлова и Матвиенко
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

День Архангела Михаила 19 сентября — что нельзя делать
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Как бы выглядели Бодров и Цой сейчас — фото нейросети