Заплывшего в реку Бейсуг дельфина поймали и забрали на реабилитацию

В Краснодарском крае — история спасения. Там местные жители почти месяц наблюдали за дельфином, который заплыл в реку Бейсуг и не мог вернуться обратно в море. Несколько раз его даже цепляли блеснами рыбаки, так что у дельфина появились раны. И вот тут было принято решение действовать.

Его поймали сетями, но это был единственный шанс сохранить дельфину жизнь. Сейчас ему обработали раны и отвезли в бассейн. После реабилитации его выпустят в Азовское море.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Камчатке спасают детеныша косатки по имени Фродо, застрявшего в пластиковом кольце. Уже два месяца команда специалистов пытается помочь малышу, который был обнаружен в Авачинском заливе еще в начале июля.

Ученые назвали косатку в честь хоббита из романа «Властелин колец», которому предстояло преодолеть трудности ради того, чтобы освободить себя и весь мир от волшебного кольца.

