«Неописуемо благодарны»: Карл III может посетить США по приглашению Трампа
Британские монархи сами недавно встречали у себя в гостях главу Белого дома.
Фото: www.globallookpress.com/Pool/i-Images
The Telegraph: Карл III может посетить США по приглашению Трампа
Президент США Дональд Трамп планирует пригласить в Штаты короля Великобритании Карла III. Об этом сообщила газета The Telegraph.
По информации издания, британский монарх с супругой могут нанести ответный визит в США после того, как приняли у себя в гостях американского лидера.
Сообщается, что вероятным поводом для посещения Вашингтона королевской семьей станет празднование 250-летия независимости Соединенных Штатов в 2026 году. Но официального плана визита Карла III и его жены Камиллы в США пока нет.
Трамп же проведенным в Великобритании временем остался доволен.
«Мы неописуемо благодарны за впечатляющую честь вчерашнего государственного визита в Виндзорский замок, организованного Его Величеством королем и королевой Камиллой. Это два фантастических человека. Мы никогда этого не забудем», — поделился впечатлениями глава Белого дома.
Он встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, осмотрел почетный караул и стал свидетелем пролета «Красных стрел». Вечером был проведен государственный банкет, который посетили 160 гостей из мира политики и бизнеса.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп отказался от особого коктейля, приготовленного королевской семьей.
