Украинские машинисты вывозили бегущих от мобилизации земляков в Польшу

Сергей Добровинский
Железнодорожников обвинили в участии в организованной преступной группе и организации незаконного пересечения границы.

Как водители поездов вывозили беглых украинцев в Польшу

Фото: www.globallookpress.com/Patrick Pleul

Польские правоохранители раскрыли канал незаконной переправки молодых людей из Украины. Как сообщает Бещадское отделение пограничной охраны на своем сайте, схему организовали украинские железнодорожники. Они прятали украинцев, скрывающихся от мобилизации, в локомотивах, получая за каждого по десять тысяч долларов — это более 832 тысяч рублей.

Пограничники задержали двух машинистов и двух нарушителей границы. Железнодорожникам предъявили обвинения в участии в организованной преступной группе и организации незаконного пересечения границы Республики Польша. Маршрут вывоза беглецов пролегал до Перемышля через пограничный пункт «Медыка». Правоохранители отметили, что в ходе следствия возможны новые аресты.

Как ранее писал 5-tv, на Украине участились случаи нападений на сотрудников ТЦК, а местные силовики начали задерживать уклонистов с участием спецназа. С начала года в Незалежной открыли более 17 тысяч производств в отношении уклоняющихся от призыва.

Пытаясь увеличить число рекрутов, ТЦК завлекают их различными «бонусами», однако основным источником пополнения рядов ВСУ новыми боевиками остается насильственная мобилизация.

