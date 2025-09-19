Украинские машинисты вывозили бегущих от мобилизации земляков в Польшу

Польские правоохранители раскрыли канал незаконной переправки молодых людей из Украины. Как сообщает Бещадское отделение пограничной охраны на своем сайте, схему организовали украинские железнодорожники. Они прятали украинцев, скрывающихся от мобилизации, в локомотивах, получая за каждого по десять тысяч долларов — это более 832 тысяч рублей.

Пограничники задержали двух машинистов и двух нарушителей границы. Железнодорожникам предъявили обвинения в участии в организованной преступной группе и организации незаконного пересечения границы Республики Польша. Маршрут вывоза беглецов пролегал до Перемышля через пограничный пункт «Медыка». Правоохранители отметили, что в ходе следствия возможны новые аресты.

Как ранее писал 5-tv, на Украине участились случаи нападений на сотрудников ТЦК, а местные силовики начали задерживать уклонистов с участием спецназа. С начала года в Незалежной открыли более 17 тысяч производств в отношении уклоняющихся от призыва.

Пытаясь увеличить число рекрутов, ТЦК завлекают их различными «бонусами», однако основным источником пополнения рядов ВСУ новыми боевиками остается насильственная мобилизация.



