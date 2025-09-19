«Был островом мира»: посол РФ про угрозы для Калининградской области от Дании

Александра Якимчук
Это европейское государстрово руководствуется несуществующей опасностью, исходящей якобы со стороны России.

Дания создает угрозы Калининграду

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Посол РФ Барбин: Дания создает угрозу безопасности Калининградской области

Дания создает угрозу безопасности России, в том числе и Калининградской области. Об этом изданию «Известия» рассказал посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.

По его словам, в данном европейском государстве давно начали разрабатывать программу по милитаризации острова Борнхольм. Недавно было принято решение о постоянном нахождении на данном кусочке земли подразделения датских вооруженных сил численностью до полка. Кроме того, там развернут мобильный наземный противокорабельный комплекс.

Все эти действия вызваны якобы возможной угрозой нападения России.

«Борнхольм на протяжении многих лет оставался островом мира и даже в годы холодной войны не был местом для военных приготовлений, способствуя стабильности в районе Балтийского моря», — заметил дипломат.

Посол добавил, что усиление враждебной активности со стороны Дании создают угрозу как РФ в целом, так и Калининградской области в частности.

Однако Барбин подчеркнул, что нашей страной все эти действия не остались незамеченными.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как посол России отреагировал на обвинения после инцидента с дронами в Польше.

