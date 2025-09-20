Ольга Шукшина не стала оспаривать решение суда о правах на произведения отца

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 33 0

Два года назад она обратилась в суд с иском. В качестве ответчика выступала ее родная сестра.

Ольга Шукшина не стала оспаривать решение суда

Фото: ВКонтакте/Ольга Шукшина/id153271341

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса и младшая дочь звезд советского кино Василия Шукшина и Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина не стала обжаловать решение суда, признавшего недействительным договор об отчуждении исключительных прав на произведения отца. Об этом сообщает 5-tv.ru.

«Текущее состояние — вступило в силу, 19.09.2025», — пояснили в суде.

После смерти писателя Василия Шукшина права на все его произведения были поделены между родственниками. При этом Лидия Федосеева-Шукшина передала свою долю старшей дочери — Марии. Ольга Шукшина на протяжении нескольких лет оспаривала договор, заключенный между Лидией Николаевной и Марией в 2019-м. Ранее актриса предлагала признать его недействительным, заявляя, что сестра оставила их мать «практически ни с чем».

Этой весной Таганский суд Москвы отказал в удовлетворении иска о признании недействительным договора об отчуждении исключительных прав на произведения Василия Шукшина. По словам адвоката Юлии Вербицкой, Лидия Шукшина считала, что передает свои права в управление, а не отчуждает их в пользу старшей дочери Марии Шукшиной. При этом в документе говорилось совсем другое:

«Я, Шукшина Лидия Николаевна, финансовых претензий к моей дочери Марии Шукшиной не имею, поскольку регулярно получала от нее свои деньги начиная с 2019 г. С момента подписания нашего договора по авторским правам. Действие соглашения поддерживаю и отказываться не планирую. Согласие было подписано мною по нашему обоюдному согласию 5 марта 2019 года».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лидия Федосеева-Шукшина готовится к собственной смерти.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:39
«Я за все заплатила!» — Брухунова ответила на скандал из-за отпуска с Петросяном
9:25
Ольга Шукшина не стала оспаривать решение суда о правах на произведения отца
9:11
Книга — лучший друг: как привить ребенку любовь к чтению
8:55
Украинские боевики нанесли удары беспилотниками по Запорожской АЭС
8:46
Странные новые миры: ученые из НАСА обнаружили более шести тысяч экзопланет
8:32
Выключите калькулятор: психолог о возрастной разнице в отношениях

Сейчас читают

«Актуальная фамилия»: Пригожин посоветовал SHAMAN поменять псевдоним
Нейросеть «воскресила» легенд: как могли выглядеть Цой, Бодров и другие, если бы были живы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025