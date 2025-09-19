Российские войска освободили населенный пункт Муравка в ДНР
В Минобороны РФ рассказали об успехах российской армии.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Муравка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Центр“ продолжали активные наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Освобожден населенный пункт Муравка Донецкой Народной Республики», — сказано в сводке ведомства.
Отмечается, в ходе боевых действий были поражены подразделения Вооруженных сил Украины, включая шесть механизированных и мотопехотных бригад, егерское подразделение, две штурмовые бригады, три десантно-штурмовые бригады, два штурмовых полка, три бригады морской пехоты, три бригады территориальной обороны, две бригады Нацгвардии и одна бригаду национальной полиции Украины.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВС РФ освободили Ольговское в Запорожской области.
