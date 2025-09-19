«Выхожу — там кабриолет»: Седокова оценила возлюбленного дочери

Молодой человек — сын известного бизнесмена.

Какие отношения у Седоковой с парнем ее дочери

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Анна Седокова оценила возлюбленного старшей дочери

Певица Анна Седокова поделилась впечатлениями от знакомства с новым возлюбленным своей старшей дочери, Алины Белькевич. По словам артистки, молодой человек произвел на нее положительное впечатление во время их встречи в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает RU.TV.

«Мы были на каникулах в Лос-Анджелесе, и она познакомила меня со своим парнем. Я знала, что они встречаются. Мы все переживали, но он мне очень понравился. Он воспитанный, правильный, порядочный», — рассказала Седокова.

Алине 20 лет, она встречается с Яном Блохином, сыном известного бизнесмена. Молодой человек ведет обеспеченный образ жизни и может позволить себе частные перелеты. По словам певицы, Ян проявил заботу о ее семье, чем и подкупил ее.

«Мы должны были встретиться с Моникой, моим средним ребенком… И я вышла, села… А там, девочки, кабриолет, красный салон! Я сзади, мои дети на переднем сидении — и мы мчимся на тренировку. Это был незабываемый момент для меня! Волосы развеваются, я счастлива, что у моих детей все хорошо… Проверку прошел», — призналась артистка.

Седокова отметила, что молодой человек увлекается дорогими автомобилями. У него есть кабриолет Aston Martin стоимостью около 30 миллионов рублей.

«Вижу ли я его своим зятем? Сейчас я прямо рассказала! … Если я пойму, что она с ним несчастна или он ей делает больно, я буду бороться за нее. А если она счастлива — у нее есть я, чтобы поддерживать ее», — заключила Седокова.

