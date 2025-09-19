SHAMAN не репетирует перед ответственными выступлениями

Эмоционального исполнения песни можно добиться в том случае, если не прослушивать ее множество раз перед основным выступлением. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказал заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN.

По словам исполнителя, он сам не слушает трек, с которым выступит на музыкальном песенном конкурсе «Интервидение — 2025».

«Ни разу не слушал эту песню, потому что на этапе создания этой песни, на этапе записи я был включен во все процессы. Уже столько десятков, а то и сотен раз это было прослушано. Плюс, столько раз я ее уже исполнял на мероприятиях. И уже просто смысла нет ее гонять», — пояснил SHAMAN после записи специального выпуска программы «Посиделки на Дорожном радио», посвященного «Интервидению».

К тому же певец заметил, что постоянное повторение композиции перед ответственным концертом забирает из нее всю насыщенность, все душевные краски.

«Когда ты слушаешь песню или носишь один и тот же костюм, это тебе надоедает, и у тебя эмоции притупляются. Поэтому, наоборот, нужно отойти от песни для того, чтобы освежить эти эмоции, чтобы с новыми эмоциями уже во время прогона спеть эту песню, как в первый раз и как в последний», — заключил артист.

На конкурсе «Интервидение — 2025» в финале SHAMAN представит Россию. Он выступит с конкурсной песней «Прямо по сердцу» композитора Максима Фадеева. Мероприятие состоится 20 сентября в Москве, на площадке Live Арена.

