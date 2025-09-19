Ловушка на дороге: ограничительный знак возмутил водителей в Нижегородской области

Плохая видимость спровоцировала получение множества штрафов за несоблюдение ПДД.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько; 5-tv.ru

Спрятанный ограничительный знак возмутил водителей в Нижегородской области

Целый город в Нижегородской области сейчас обсуждает скандал, который разгорелся всего из-за одного дорожного знака. Его установили на оживленной улице, но как будто специально спрятали в кроне деревьев.

В эту ловушку уже попали сотни водителей. Причем многие по нескольку раз. Подробности у корреспондента «Известий» Хаирбека Алмакаева.

Возмущению водителей города Балахна нет предела. И их можно понять. Семейные бюджеты оказались под угрозой всего из-за одной дорожной камеры, которую, по их мнению, установили неправильно.

По этой дороге все эти люди катаются много лет. И хорошо знают, что здесь всегда было ограничение — 40 километров в час. Но внезапно выяснилось, что ехать здесь надо в два раза медленнее.

«Вот видим знак 40. Скоро пешеходный переход. Видим еще предупреждение о пешеходном переходе. А где же знак 20?» — возмущается водитель.

Ответ на этот вопрос оказался неожиданным. Предупреждающий знак установили за камерой фиксации. И как будто специально, подальше от глаз проезжающих водителей, за ветвями деревьев и кустов. Там он прятался почти месяц. Об этом стало известно только когда автовладельцам пачками стали приходить «письма счастья».

«11 штрафов. Все одно и тоже, 562 рубля. Около семи тысяч», — рассказал местный житель.

В соцсетях нашлись и объединились десятки братьев по несчастью. Используя подручные средства, они провели свою экспертизу. Коммунальщики спохватились только когда стало понятно, что автомобилисты готовы идти до конца и обращаться в суд. Срезали ветки мешающие обзору.

Знак так и остался висеть. И теперь штрафники обсуждают дальнейшие действия.

«Можно ли их обжаловать, как обжаловать — пока нет понимания. И обжалуются ли они вообще. То есть эти деньги, которые фактически незаконно списаны», — рассказ местный житель Сергей Могутин.

У местных жителей возникают и другие вопросы. Кто мог такое допустить нарушение, а самое главное — зачем.

В местном городском отделе ГИБДД лишь пожимают плечами. Представители местного самоуправления тоже не могут дать внятного ответа. Все, что обещают — это собрать специальную комиссию, и все тщательно обсудить.

«Мы не устанавливали эти камеры, совершенно никакого отношения к этим камерам не имеем. Как они фиксируюи и почему скорость там выставлена именно 20 километров в час — прокомментировать не могу», — отметила начальник управления благоустройства и дорожной деятельности г. Балахны Алла Крукина.

Местные жители теперь внимательно следят за новостями. И рассчитывают, что комиссия соберется раньше, чем с их счетов начнут списывать деньги за неуплаченные штрафы.

