От укуса насекомого умерла 30-летняя актриса Марисса Лайму

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 29 0

Несколько месяцев назад артистка поборола рак груди.

Умерла актриса Марисса Лайму

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Chung

От укуса насекомого умерла актриса Марисса Лайму. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на мать артистки.

«Моя дочь пережила рак и умерла от укуса насекомого. У нее было столько талантов, вся Англия плачет», — заявила мама Мариссы.

Сердце знаменитости остановилось 11 сентября.

Известно, что не так давно Лайму вернулась в Лондон после отдыха на греческом курорте Порто-Хели. Несколько дней она чувствовала себя хорошо, однако 9 сентября появились головокружение, зуд, высокая температура и признаки инфекции.

Актриса вызвала скорую помощь. У нее была зафиксирована температура в 39 градусов, но госпитализировать Мариссу не стали.

На следующий день она обратилась в клинику, где за несколько месяцев до этого ей помогли побороть рак груди. Там у Лайму взяли кровь на анализ и поставили капельницу с антибиотиками и антигистаминными, после чего направили в другое медицинское учреждение.

В этом месте у нее повторно взяли анализы и отпустили домой, несмотря на то, что актриса плохо себя чувствовала. Об этом свидетельствует ее переписка с друзьями, где она жалуется на врачей.

Вернувшись домой, Марисса легла спасть, а на следующий день ее мертвое тело обнаружила домработница. По заключению медиков, смерть наступила из-за токсичного яда, предположительно, от укуса насекомого.

Ей было 30 лет.

Близкие умершей винят в случившемся врачей и намерены подать на них в суд.

Ламу была из богатой греческой семьи, однако не интересовалась бизнесом, а стала театральной актрисой в Лондоне.

От укуса насекомого умерла 30-летняя актриса Марисса Лайму
