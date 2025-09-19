Блогер Роман Алехин* включен в реестр иностранных агентов

Экс-советник губернатора Курской области и блогер Роман Алехин* признан иностранным агентом, следует из данных реестра Минюста России.

Список иноагентов был расширен именами историка Сергея Эрлиха*, активиста Ивана Вострикова*, журналистки Елены Рыковцевой*, а также в реестр был включен медиапроект Avtozak-LIVE*.

В сентябре 2025 года Алехин оказался в центре скандала. Видео с обсуждением мошеннических схем попало в сеть. Он отмывал деньги, предназначенные для гуманитарной помощи бойцам специальной военной операции, через благотворительный фонд. МВД Курской области проводит проверку в отношении Алехина.

Сам Алехин отрицает обвинения и заявляет о намерении обратиться в суд с иском против журналистов. Он утверждает, что его деятельность была прозрачной и направлена исключительно на поддержку бойцов и их семей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что блогер Роман Алехин владел автопарком на сумму более десяти миллионов рублей. В скором времени блогер планировал обзавестись недвижимостью в Курске по заниженной стоимости.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — признаны в РФ иноагентами