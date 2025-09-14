Блогер Роман Алехин владел автопарком на сумму более десяти миллионов рублей

У блогера и бывшего советника губернатора Курской области Романа Алехина, которого подозревают в отмывании денег на помощи бойцам специальной военной операции (СВО), был во владении автопарк на сумму более десяти миллионов рублей. Об этом сообщает 5-tv.ru.

В личном пользовании у Романа Алехина находились три машины премиум-класса. Первый — электромобиль ZEEKR 001. Его ориентировочная стоимость — 4,3 миллиона рублей.

Второй автомобиль, которым владел Роман Алехин, — Volkswagen Teramont. Его стоимость составляет порядка 3,5 миллиона рублей. А последняя, третья — Haval H7 — в его распоряжении по сей день. Сейчас на рынке цена этого транспортного средства оценивается также в 3,5 миллиона рублей.

Примечательно, что Алехин записал электромобиль на свою же компанию ОО «МРЦ Орто-Доктор имени Ю. И. Алехина». Это было сделано умышленно для того, чтобы уменьшить сумму налогов.

В скором времени блогер планировал обзавестись недвижимостью в Курске по заниженной стоимости.

