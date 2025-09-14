Блогер Роман Алехин владел автопарком на сумму более десяти миллионов рублей

Его подозревают в отмывании денег на помощи бойцам СВО.
Фото: ВКонтакте /Роман Алехин/alekhin_roman
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
У блогера и бывшего советника губернатора Курской области Романа Алехина, которого подозревают в отмывании денег на помощи бойцам специальной военной операции (СВО), был во владении автопарк на сумму более десяти миллионов рублей. Об этом сообщает 5-tv.ru.
В личном пользовании у Романа Алехина находились три машины премиум-класса. Первый — электромобиль ZEEKR 001. Его ориентировочная стоимость — 4,3 миллиона рублей.
Второй автомобиль, которым владел Роман Алехин, — Volkswagen Teramont. Его стоимость составляет порядка 3,5 миллиона рублей. А последняя, третья — Haval H7 — в его распоряжении по сей день. Сейчас на рынке цена этого транспортного средства оценивается также в 3,5 миллиона рублей.
Примечательно, что Алехин записал электромобиль на свою же компанию ОО «МРЦ Орто-Доктор имени Ю. И. Алехина». Это было сделано умышленно для того, чтобы уменьшить сумму налогов.
В скором времени блогер планировал обзавестись недвижимостью в Курске по заниженной стоимости.
Ранее 5-tv.ru писал, что полковник в отставке Анатолий Матвийчук поставил под сомнение подлинность наград Алехина.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 12 сент
- «Ты кто такой?» — военный аналитик усомнился в участии Алехина в операции «Поток»
- 11 сент
- Военный блогер Алехин получает сотни тысяч рублей от рекламы
- 10 сент
- Военный блогер Алехин приписал себе участие в операции «Поток»
- 10 сент
- Экс-губернатор Курской области Смирнов пошел на соглашение со следствием
- 9 сент
- Военный блогер Алехин собирался купить склады в Курске по заниженной стоимости
- 3 сент
- Москва и Курская область подписали соглашение о сотрудничестве
- 30 авг
- Три района без света: боевики ВСУ обстреляли город Рыльск в Курской области
- 28 авг
- Московские хирурги оказывают помощь раненому в курском приграничье оператору
- 27 авг
- В Курске прошла акция «Собери ребенка в школу»
- 27 авг
- Бывшего врио замгубернатора Курской области Базарова арестовали на два месяца
Читайте также
42%
Нашли ошибку?